Форвард «Енисея» — о матче с «Зенитом»: нам очень нужны позитивные эмоции
Форвард «Енисея» Артём Делькин поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 25 сентября, в Красноярске.
«На «Зенит» дополнительно настраиваться не надо. Все и так всё понимают. Нам очень нужны позитивные эмоции. Настроение в команде не лучшее, попали в тяжёлую ситуацию. Надо менять ситуацию, а это возможно только благодаря победам.
Реально обыграть любую команду. В Кубке было много примеров, когда представители первой лиги проходили топ-клубы, а «Авангард» совсем недавно вообще добрался до финала», — цитирует Делькина «Матч ТВ».
«Енисей» замыкает турнирную таблицу ФНЛ, одержав лишь одну победу в новом сезоне. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 10 туров.
- 25 сентября 2019
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