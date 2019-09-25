Форвард «Енисея» — о матче с «Зенитом»: нам очень нужны позитивные эмоции

Форвард «Енисея» Артём Делькин поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 25 сентября, в Красноярске.

«На «Зенит» дополнительно настраиваться не надо. Все и так всё понимают. Нам очень нужны позитивные эмоции. Настроение в команде не лучшее, попали в тяжёлую ситуацию. Надо менять ситуацию, а это возможно только благодаря победам.

Реально обыграть любую команду. В Кубке было много примеров, когда представители первой лиги проходили топ-клубы, а «Авангард» совсем недавно вообще добрался до финала», — цитирует Делькина «Матч ТВ».

«Енисей» замыкает турнирную таблицу ФНЛ, одержав лишь одну победу в новом сезоне. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 10 туров.