Власти Петербурга попросят федеральную поддержку для проведения финала ЛЧ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте» обратился к жителям города в связи с новостью о проведении на стадионе «Газпром Арена» финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.
«Поздравляю всех футбольных болельщиков. Санкт-Петербург подтверждает статус футбольной столицы: «Зенит» – чемпион России, также у нас пройдёт в следующем году чемпионат Европы, и вот нашему городу доверили проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году. Это событие мирового масштаба и без поддержки федерального бюджета здесь не обойтись – буду договариваться. Спасибо УЕФА за доверие! Всем хорошего дня!» — говорится в сообщении Беглова.
Напомним, финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне пройдёт на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.
Финал ЛЧ в Петербурге! Впервые в истории! Футбольный движ продолжается
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- 25 сентября 2019
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