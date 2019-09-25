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Власти Петербурга попросят федеральную поддержку для проведения финала ЛЧ

Власти Петербурга попросят федеральную поддержку для проведения финала ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте» обратился к жителям города в связи с новостью о проведении на стадионе «Газпром Арена» финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

«Поздравляю всех футбольных болельщиков. Санкт-Петербург подтверждает статус футбольной столицы: «Зенит» – чемпион России, также у нас пройдёт в следующем году чемпионат Европы, и вот нашему городу доверили проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году. Это событие мирового масштаба и без поддержки федерального бюджета здесь не обойтись – буду договариваться. Спасибо УЕФА за доверие! Всем хорошего дня!» — говорится в сообщении Беглова.

Напомним, финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне пройдёт на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

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