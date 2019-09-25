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Бэйл пропустит матч «Реала» с «Осасуной»

Бэйл пропустит матч «Реала» с «Осасуной»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» обнародовал заявку на матч шестого тура испанской Примеры с «Осасуной», которой состоится сегодня, 25 сентября. В состав не был включён вингер Гарет Бэйл.

По всей видимости, тренерский штаб «Реала» решил предоставить Бэйлу возможность отдохнуть. Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан положительно оценил игру Бэйла в текущем сезоне.

Матч также пропустят крайние защитники Ферлан Менди и Марсело, которые залечивают травмы.

В текущем сезоне валлиец забил два мяча и отдал результативную передачу в четырёх матчах Примеры.

Встреча «Реал» — «Осасуна» начнётся в 22:00 мск. Матч будет проходить в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры.

Зидан: Бэйл — важный игрок команды, он знает, что является отличным футболистом
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