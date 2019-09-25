Бэйл пропустит матч «Реала» с «Осасуной»
Мадридский «Реал» обнародовал заявку на матч шестого тура испанской Примеры с «Осасуной», которой состоится сегодня, 25 сентября. В состав не был включён вингер Гарет Бэйл.
По всей видимости, тренерский штаб «Реала» решил предоставить Бэйлу возможность отдохнуть. Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан положительно оценил игру Бэйла в текущем сезоне.
Матч также пропустят крайние защитники Ферлан Менди и Марсело, которые залечивают травмы.
В текущем сезоне валлиец забил два мяча и отдал результативную передачу в четырёх матчах Примеры.
Встреча «Реал» — «Осасуна» начнётся в 22:00 мск. Матч будет проходить в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры.
Зидан: Бэйл — важный игрок команды, он знает, что является отличным футболистом
- 25 сентября 2019
-
15:19
-
15:05
-
15:00
-
14:44
-
14:38
-
14:30
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
14:08
-
13:48
-
13:40
-
13:20
-
13:13
-
12:55
-
12:51
-
12:43
-
12:41
-
12:30
-
12:29
-
11:58
-
11:46
-
11:43
-
11:24
-
11:24
-
10:48
-
10:35
-
10:34
-
10:13
-
10:11
-
09:51
-
09:41
-
09:37
-
09:31
-
09:15
Партнерский контент