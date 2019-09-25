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Немецкий клуб уволил шестого тренера за 4,5 года. У команды российский владелец

Немецкий клуб уволил шестого тренера за 4,5 года. У команды российский владелец
Футбол / Германия 0

Немецкий клуб «Юрдинген 05», выступающий в третьем по силе дивизионе страны, расстался с очередным главным тренером, сообщает WAZ.

В течение последних пяти месяцев команду возглавлял Хайко Фогель, ранее работавший с «Базелем», «Штурмом» и юношеским составом «Баварии». В апреле этого года специалист подписал с клубом контракт, рассчитанный до 2020 года, и успел провести во главе коллектива 16 матчей, в которых одержал лишь четыре победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

При этом для «Юрдингена» это уже шестое увольнение наставника за 4,5 года. Владельцем клуба является российский бизнесмен Михаил Пономарёв. Ранее он уже выражал уверенность в правильности выбранной тактики управления клубом: «Если для достижения цели потребуется пригласить 18 тренеров, я это сделаю».

Источник: WAZ

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