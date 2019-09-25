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«Енисей» — «Зенит»: составы команд на матч 1/16 финала Кубка России

«Енисей» — «Зенит»: составы команд на матч 1/16 финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0

«Енисей» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России, который состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Центральный» в Красноярске и начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав «Енисея»: Михаил Филиппов, Константин Гарбуз, Павел Рожков, Александр Клещенко, Давид Мильдзихов, Александр Харитонов, Александр Зотов, Константин Савичев, Арсен Хубулов, Олег Ланин, Павел Долгов.

Состав «Зенита»: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Йордан Осорио, Эмануэль Маммана, Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Олег Шатов, Роберт Мак, Алексей Сутормин.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Владимир Миневич (Смоленск) и Александр Чекалин (Воронеж).

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