«Ахмат» обыграл по пенальти «СКА-Хабаровск» в Кубке России

«Ахмат» вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв в серии пенальти «СКА-Хабаровск». Встреча, проходившая в Хабаровске, получилась результативной.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. На 76-й минуте Бернард Бериша вывел гостей вперёд, но «СКА-Хабаровск» отыгрался на 81-й минуте, когда полузащитник Адлан Кацаев реализовал пенальти.

В дополнительное время команды снова обменялись забитыми мячами. Защитник грозненцев Зоран Нижич стал автором автогола в составе «Ахмата», но Магомед Митришев на 111-й минуте сравнял счёт и перевёл игру в серию пенальти.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались грозненцы, реализовавшие четыре попытки из пяти. Хозяева неточно исполнили два 11-метровых удара.