«Ахмат» обыграл по пенальти «СКА-Хабаровск» в Кубке России
«Ахмат» вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв в серии пенальти «СКА-Хабаровск». Встреча, проходившая в Хабаровске, получилась результативной.
Основное время матча завершилось со счётом 1:1. На 76-й минуте Бернард Бериша вывел гостей вперёд, но «СКА-Хабаровск» отыгрался на 81-й минуте, когда полузащитник Адлан Кацаев реализовал пенальти.
В дополнительное время команды снова обменялись забитыми мячами. Защитник грозненцев Зоран Нижич стал автором автогола в составе «Ахмата», но Магомед Митришев на 111-й минуте сравнял счёт и перевёл игру в серию пенальти.
В серии послематчевых пенальти точнее оказались грозненцы, реализовавшие четыре попытки из пяти. Хозяева неточно исполнили два 11-метровых удара.
- 25 сентября 2019
-
15:19
-
15:05
-
15:00
-
14:44
-
14:38
-
14:30
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
14:08
-
13:48
-
13:40
-
13:20
-
13:13
-
12:55
-
12:51
-
12:43
-
12:41
-
12:30
-
12:29
-
11:58
-
11:46
-
11:43
-
11:24
-
11:24
-
10:48
-
10:35
-
10:34
-
10:13
-
10:11
-
09:51
-
09:41
-
09:37
-
09:31
-
09:15
Партнерский контент