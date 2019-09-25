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«Ахмат» обыграл по пенальти «СКА-Хабаровск» в Кубке России

«Ахмат» обыграл по пенальти «СКА-Хабаровск» в Кубке России
Футбол / Кубок России 0

«Ахмат» вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв в серии пенальти «СКА-Хабаровск». Встреча, проходившая в Хабаровске, получилась результативной.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. На 76-й минуте Бернард Бериша вывел гостей вперёд, но «СКА-Хабаровск» отыгрался на 81-й минуте, когда полузащитник Адлан Кацаев реализовал пенальти.

В дополнительное время команды снова обменялись забитыми мячами. Защитник грозненцев Зоран Нижич стал автором автогола в составе «Ахмата», но Магомед Митришев на 111-й минуте сравнял счёт и перевёл игру в серию пенальти.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались грозненцы, реализовавшие четыре попытки из пяти. Хозяева неточно исполнили два 11-метровых удара.

Кубок России. 1/16 финала
25 сентября 2019, среда. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 2
2 : 4
Ахмат
Грозный
0:1 Бериша – 76'   1:1 Кацаев – 81' (пен)   2:1 Нижич – 101' (автогол)   2:2 Митришев – 111'
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