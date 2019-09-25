Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пресс-служба «Динамо»: выбыли из Кубка — можно сосредоточиться на РПЛ

Пресс-служба «Динамо»: выбыли из Кубка — можно сосредоточиться на РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Динамо» в «Твиттере» прокомментировала вылет команды из Кубка России по итогам матча 1/16 финала с «Лучом», который состоялся сегодня, 25 сентября, на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В ходе встречи в аккаунте бело-голубых велась текстовая онлайн-трансляция. После финального свистка там было опубликовано следующее сообщение: «Всё! Матч «Луч» – «Динамо» окончен! Динамовцы выбывают из борьбы за Кубок России и могут сосредоточиться на внутреннем первенстве».

Для «Динамо», как и для остальных клубов Российской Премьер-Лиги, стадия 1/16 финала стала первой в Кубке России. «Луч» в свою очередь стартовал в 1/32 финала, где оказался сильнее «Читы» (1:0).

Видео: разговор Шунина с фанатами «Динамо» после вылета из Кубка России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент