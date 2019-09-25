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Дайер: у «Тоттенхэма» уже были сложные периоды, знаем, что нужно делать

Дайер: у «Тоттенхэма» уже были сложные периоды, знаем, что нужно делать
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер прокомментировал поражение своей команды от «Колчестера» в матче третьего раунда Кубка английской лиги. «Шпоры» уступили в серии послематчевых пенальти, основное время завершилось со счётом 0:0.

«У нас уже были такие сложные периоды и раньше. Мы знаем, что нужно сделать, чтобы вернуться на прежний уровень. Нужно оставаться скромными, понимать, что необходимо делать лучше. Каждый из нас должен делать это. И, конечно, надо упорнее трудиться, чтобы всё пошло, как надо.

К сожалению, я пропустил значительную часть предсезонки из-за болезней. На меня это повлияло. Но самое важное — команда. Чтобы мы вместе двигались вперёд», — приводит слова Дайера Sky Sports.

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