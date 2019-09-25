Лингвист не нашёл признаков расизма в словах Малосолова о Л. Адриано

Лингвистическая экспертиза твита болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, назвавшего бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано обезьяной не нашла в словах фаната признаков, позволяющих квалифицировать слова, как направленные на возбуждение ненависти или вражды по расовым признакам. Лингвистическую экспертизу к судебному делу привлекла защита Малосолова. Экспертизу проводила доктор филологии Капиталина Кокшнева.
«Отвечая на вопросы, поставленные в адвокатском запросе в интересах Малосолова Андрея Владимировича, Капиталина Кокшенева, опираясь на методы лингвостилистического, семантического и дискурс-анализа, выявила: в твите Малосолова А. В. отсутствуют какие-либо семантические, коннотативные или иные особенности, характеризующие его как направленный на возбуждение ненависти либо вражды в отношении кого-либо, в том числе как представителя какой-либо группы лиц (расовой, национальной), а также на оскорбление личности по расовым признакам», — цитирует экспертизу «Р-Спорт».
Судебный процесс был инициирован по требованию руководства «Спартака».
- 25 сентября 2019
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