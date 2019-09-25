Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лингвист не нашёл признаков расизма в словах Малосолова о Л. Адриано

Лингвист не нашёл признаков расизма в словах Малосолова о Л. Адриано
Футбол / РПЛ 0

Лингвистическая экспертиза твита болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, назвавшего бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано обезьяной не нашла в словах фаната признаков, позволяющих квалифицировать слова, как направленные на возбуждение ненависти или вражды по расовым признакам. Лингвистическую экспертизу к судебному делу привлекла защита Малосолова. Экспертизу проводила доктор филологии Капиталина Кокшнева.

«Отвечая на вопросы, поставленные в адвокатском запросе в интересах Малосолова Андрея Владимировича, Капиталина Кокшенева, опираясь на методы лингвостилистического, семантического и дискурс-анализа, выявила: в твите Малосолова А. В. отсутствуют какие-либо семантические, коннотативные или иные особенности, характеризующие его как направленный на возбуждение ненависти либо вражды в отношении кого-либо, в том числе как представителя какой-либо группы лиц (расовой, национальной), а также на оскорбление личности по расовым признакам», — цитирует экспертизу «Р-Спорт».

Судебный процесс был инициирован по требованию руководства «Спартака».

Л. Адриано: твит Малосолова меня оскорбил, благодарен «Спартаку», что вмешался
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент