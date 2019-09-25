Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игрок «Енисея» забил «Зениту» шикарный гол дальним ударом. Видео

Игрок «Енисея» забил «Зениту» шикарный гол дальним ударом. Видео
Футбол / Кубок России 0

В Красноярске на стадионе «Центральный» проходит матч 1/16 финала Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте матча хозяева открыли счёт. Автором гола стал полузащитник Константин Савичев, которому удалось застать вратаря врасплох ударом с дальней дистанции.

Видео доступно в «твиттере» телеканала «Матч Премьер».

«Зенит», как и остальные клубы Российской Премьер-Лиги, начинает свой путь в Кубке России со стадии 1/16 финала. «Енисей» в свою очередь стартовал с 1/32 финала, где победил «Тюмень» со счётом 1:0.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

Кубок России. 1/16 финала. «Динамо» вылетело, «Зенит» уже пропустил. LIVE!
Все 16 матчей стадии — в одном большом онлайне!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент