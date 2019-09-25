Игрок «Енисея» забил «Зениту» шикарный гол дальним ударом. Видео

В Красноярске на стадионе «Центральный» проходит матч 1/16 финала Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 14-й минуте матча хозяева открыли счёт. Автором гола стал полузащитник Константин Савичев, которому удалось застать вратаря врасплох ударом с дальней дистанции.

Видео доступно в «твиттере» телеканала «Матч Премьер».



«Зенит», как и остальные клубы Российской Премьер-Лиги, начинает свой путь в Кубке России со стадии 1/16 финала. «Енисей» в свою очередь стартовал с 1/32 финала, где победил «Тюмень» со счётом 1:0.



С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.