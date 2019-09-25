Бывшего форварда сборной Литвы Римкявичюса нашли мёртвым

Бывший нападающий борной Литвы по футболу Артурас Римкявичюс был обнаружен мёртвым, сообщает LRT.

По данным источника, по всей видимости, 36-летний спортсмен покончил жизнь самоубийством. У него осталась жена и две дочери.

За сборную Литвы он провёл семь матчей и забил три мяча. В общей сложности в чемпионате Литвы Римкявичюс провёл 205 матчей и стал автором 117 голов. Также нападающий выступал в Финляндии, Латвии, Греции и Брунее.

Карьеру Римкявичюс завершил в 2016 году из-за серии травм. После этого он работал детским тренером.