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Бывшего форварда сборной Литвы Римкявичюса нашли мёртвым

Бывшего форварда сборной Литвы Римкявичюса нашли мёртвым
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший нападающий борной Литвы по футболу Артурас Римкявичюс был обнаружен мёртвым, сообщает LRT.
По данным источника, по всей видимости, 36-летний спортсмен покончил жизнь самоубийством. У него осталась жена и две дочери.

За сборную Литвы он провёл семь матчей и забил три мяча. В общей сложности в чемпионате Литвы Римкявичюс провёл 205 матчей и стал автором 117 голов. Также нападающий выступал в Финляндии, Латвии, Греции и Брунее.

Карьеру Римкявичюс завершил в 2016 году из-за серии травм. После этого он работал детским тренером.

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