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«Тамбов» потерпел разгром от «Томи» и вылетел из Кубка России

«Тамбов» потерпел разгром от «Томи» и вылетел из Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/16 финала Кубка России «Томь» принимала «Тамбов». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 4:0.

Хозяева вышли вперёд на 28-й минуте, отличился нападающий Ислам Тлупов. На 36-й минуте команда удвоила своё преимущество усилиями полузащитника Дениса Талалая. Во втором тайме «Томь» отличилась ещё дважды, доведя счёт до разгромного. Авторами голов на 64-й и 74-й минутах стали хавбеки Дмитрий Сасин и Максим Казанков соответственно. Последний мяч был забит с пенальти.

Ранее в 1/8 финала Кубка России пробились грозненский «Ахмат» и владивостокский «Луч». С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

Кубок России. 1/16 финала
25 сентября 2019, среда. 15:00 МСК
Томь
Томск
Окончен
4 : 0
Тамбов
Тамбов
1:0 Тлупов – 28'   2:0 Талалай – 36'   3:0 Сасин – 64'   4:0 Казанков – 74' (пен)
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