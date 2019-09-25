«Тамбов» потерпел разгром от «Томи» и вылетел из Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России «Томь» принимала «Тамбов». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 4:0.



Хозяева вышли вперёд на 28-й минуте, отличился нападающий Ислам Тлупов. На 36-й минуте команда удвоила своё преимущество усилиями полузащитника Дениса Талалая. Во втором тайме «Томь» отличилась ещё дважды, доведя счёт до разгромного. Авторами голов на 64-й и 74-й минутах стали хавбеки Дмитрий Сасин и Максим Казанков соответственно. Последний мяч был забит с пенальти.



Ранее в 1/8 финала Кубка России пробились грозненский «Ахмат» и владивостокский «Луч». С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.



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