«Алания» — ЦСКА: в составе «армейцев» дебютирует 18-летний защитник

ЦСКА и «Алания» объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России, который состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Спартак» во Владикавказе и начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе «армейцев» на взрослом уровне дебютирует 18-летний защитник Максим Елеев. Нападающий Фёдор Чалов остался на скамейке запасных.
Состав ЦСКА: Илья Помазун, Максим Елеев, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Наяир Тикнизян, Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Такума Нисимура.
Состав «Алании»: Ростислав Солдатенко, Тарас Царикаев, Сослан Качмазов, Аллон Бутаев, Азамат Засеев, Батраз Хадарцев, Сергей Крамаренко, Бутта Магомедов, Алан Хугаев, Давид Шавлохов, Ислам Машуков.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров (Невинномысск) и Руслан Шекемов (Нальчик).
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