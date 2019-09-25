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«Балтика» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 21:30

«Балтика» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 21:30
Футбол / Кубок России 0

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20 между «Балтикой» и «Локомотивом». Встреча состоится на стадионе «Калининград», стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Равилов (Саранск).

«Локомотив», как и остальные клубы Российской Премьер-Лиги, начинает своё выступление в Кубке России со стадии 1/16 финала. «Балтика» в свою очередь стартовала с 1/32 финала и в прошлой стадии обыграла «Ленинградец» (2:1).

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

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