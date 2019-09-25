«КАМАЗ» — «Спартак»: составы команд на матч 1/16 финала Кубка России

«КАМАЗ» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России, который состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«КАМАЗ»: Кобзев, Евсеев, Бочаров, Криворучко, Аюкин, Кириллов, Воронин, Ушаков, Чёрный, Караев, Стефанович.



«Спартак»: Ребров, Джикия, Жиго, Айртон, Рассказов, Крал, Зобнин, Бакаев, Тиль, Ларссон, Понсе.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Николай Богач (Люберцы) и Сергей Архипов (Ульяновск).

«Спартак», как и остальные клубы Российской Премьер-Лиги, начинает своё выступление в Кубке России со стадии 1/16 финала. «КАМАЗ» в свою очередь стартовал с 1/128 финала и на своём пути победил «Делин» (4:0), пермскую «Звезду» (2:2, 6:5 пен) и «Нефтехимик» (2:0).