Гогниев: стиль, который показывает «Алания», будет ассоциироваться со мной

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в преддверии встречи с ЦСКА в 1/16 финала Кубка России признался, что горд тренировать родной клуб.
«Мне повезло, что сразу по окончании игровой карьеры я получил пост тренера в „Алании“. Мне всё нравится, горжусь, что тренирую родной клуб. Конечно, в качестве футболиста все воспринимал немного по-другому. Но в последнее время я уже был, так сказать, играющим тренером, поэтому перестроиться было не сложно. Есть определённый стиль, который я хочу привить команде. Конечно, мы смотрим на других, но каждый тренер должен привносить что-то своё. Вижу вокруг очень много интересного, но я тот, кто есть. Поэтому стиль, который показывает моя команда, будет ассоциироваться со мной.
На последние матчи приходило от десяти до пятнадцати тысяч, народ ходит. Согласен с мнением, что новая «Алания» задумывалась как проект, который возродит футбол в Осетии. Интерес есть, народ соскучился. Были проблемы, но ситуация исправляется с помощью спонсоров. Это радует.
Для глобальных изменений должно пройти больше времени, но болельщик приходит на стадион, радуется. Наш владелец, Даниил Гуриев, в будущем хочет добиваться поэтапно выхода в Премьер-лигу. Но сейчас рано об этом говорить, мы на стадии восстановления. Клуб молодой, всё будет делаться поэтапно. Сейчас наша цель — выигрывать в каждом матче. Получится — идём дальше», — сказал Гогниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 25 сентября 2019
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