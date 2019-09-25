Гогниев: стиль, который показывает «Алания», будет ассоциироваться со мной

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в преддверии встречи с ЦСКА в 1/16 финала Кубка России признался, что горд тренировать родной клуб.



«Мне повезло, что сразу по окончании игровой карьеры я получил пост тренера в „Алании“. Мне всё нравится, горжусь, что тренирую родной клуб. Конечно, в качестве футболиста все воспринимал немного по-другому. Но в последнее время я уже был, так сказать, играющим тренером, поэтому перестроиться было не сложно. Есть определённый стиль, который я хочу привить команде. Конечно, мы смотрим на других, но каждый тренер должен привносить что-то своё. Вижу вокруг очень много интересного, но я тот, кто есть. Поэтому стиль, который показывает моя команда, будет ассоциироваться со мной.



На последние матчи приходило от десяти до пятнадцати тысяч, народ ходит. Согласен с мнением, что новая «Алания» задумывалась как проект, который возродит футбол в Осетии. Интерес есть, народ соскучился. Были проблемы, но ситуация исправляется с помощью спонсоров. Это радует.



Для глобальных изменений должно пройти больше времени, но болельщик приходит на стадион, радуется. Наш владелец, Даниил Гуриев, в будущем хочет добиваться поэтапно выхода в Премьер-лигу. Но сейчас рано об этом говорить, мы на стадии восстановления. Клуб молодой, всё будет делаться поэтапно. Сейчас наша цель — выигрывать в каждом матче. Получится — идём дальше», — сказал Гогниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

«Болтаться во второй лиге азарта нет». Новая «Алания»: сейчас она играет с ЦСКА Главная цель клуба – выйти в РПЛ.