«Нижний Новгород» — «Краснодар»: составы команд на матч 1/16 финала Кубка России

«Нижний Новгород» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России, который состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Нижний Новгород» и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Хозин, Гаджибеков, Федорив, Зуев, Голышев, Ставпец, Комолов, Сапета, Игнатович, Палиенко.
«Краснодар»: Крицюк, Скопинцев, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Стоцкий, Кайо, Намли, Сулейманов, Берг.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Тихон Калугин (Москва) и Александр Шимарыгин (Сосновый Бор).
«Краснодар», как и остальные клубы Российской Премьер-Лиги, начинает свой путь в Кубке России со стадии 1/16 финала. «Нижний Новгород» в свою очередь стартовал с 1/32 финала, где победил «Арарат» со счётом 3:0.
- 25 сентября 2019
-
18:09
-
18:02
-
17:59
-
17:53
-
17:42
-
17:38
-
17:37
-
17:22
-
17:14
-
17:07
-
16:55
-
16:52
-
16:20
-
16:14
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
15:05
-
15:00
-
14:44
-
14:38
-
14:30
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
14:08
-
13:48
-
13:40
-
13:20
-
13:13
-
12:55