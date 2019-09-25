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Мак — о матче с «Енисеем»: самое важное в таких играх — показать характер

Мак — о матче с «Енисеем»: самое важное в таких играх — показать характер
Футбол / Кубок России 0

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (2:1).

«Я думаю, сегодня была непростая игра для нас. «Енисею» повезло забить мяч, и первый тайм завершился со счетом 1:0 в их пользу. Во втором тайме мы смогли показать настрой, переломить ход встречи и изменить счет на табло. Это самое важное в таких матчах — показать характер. Мы так и сделали, в результате чего победили.

Сегодня я получил второй шанс выйти в стартовом сезоне в этом сезоне, первый был в матче против «Рубина», и каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде и забить гол. Я — атакующий игрок, и это моя основная работа, поэтому я очень счастлив, потому что мне это удалось в двух матчах подряд. Возможно, это поможет мне чаще появляться на поле», — приводит слова Мака официальный сайт «Зенита».

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