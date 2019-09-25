Морозов: винить кого-то в неудачах «Динамо» абсурдно, нужно спрашивать с себя

Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с «Лучом» (0:1).



«Все футболисты принимают это поражение близко к сердцу. Для нас делается всё, но мы не показываем должного результата. Каждый должен задать себе вопрос, если кто-то не добегает или считает, что может сыграть вполсилы. Нужно быть требовательнее к себе. Только так мы сможем вернуть себе удовольствие от игры, а болельщиков на трибуны. Другого пути нет. Винить кого-то в наших неудачах абсурдно. Нужно, прежде всего, спрашивать с себя. Настала пора реабилитироваться!



Все команды из ФНЛ неуступчивы. Сегодня нам пришлось играть не только против дальневосточников, но и бороться с тяжёлым газоном. Мы привыкли играть на хороших полях. И, наверное, успели позабыть, что такое неудовлетворительный газон. Получается, нам противостояли сразу две силы», — приводит слова Морозова официальный сайт «Динамо».

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