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Мамаев — жене: у меня много кто за тобой следил. Я знаю что-то про тебя

Мамаев — жене: у меня много кто за тобой следил. Я знаю что-то про тебя
Футбол / РПЛ 0

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в своём «инстаграме» показала новый ролик об интервью со своим мужем.

В частности, в коротком видео 31-летний хавбек сказал следующие слова супруге: «У меня, кстати, много кто за тобой следил… Я знаю что-то про тебя». «Я уверен, что всё будет хорошо», — заключил он.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Аланы Мамаевой.

Напомним, что 17 сентября Мамаев вышел на свободу по условиям условно-досрочного освобождения. Осенью прошлого года Мамаев, нападающий Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев. Позже суд одобрил прошение об условно-досрочном освобождении.

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