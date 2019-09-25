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Смольников: не знаю, почему «Енисей» идёт внизу турнирной таблицы ФНЛ

Смольников: не знаю, почему «Енисей» идёт внизу турнирной таблицы ФНЛ
Футбол / Кубок России 0

Защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (2:1). Напомним, голами в составе петербургской команды отметились полузащитники Алексей Сутормин и Роберт Мак.

«Не знаю, почему «Енисей» идёт внизу таблицы в первой лиге — ребята техничные, хорошо убегают, показывают хороший футбол. По игре ли счёт? Раз счёт 2:1, значит, всё по игре.

Следующий матч через два дня? Мы уже привыкли играть в таком графике, так что ничего страшного. Главное — вернуться, восстановиться и готовиться к «Локомотиву»», — приводит слова Смольникова официальный сайт «Зенита».

Красноярский «Енисей» набрал 8 очков в 14 матчах и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

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