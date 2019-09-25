ФИФА одобрила лимит на аренду игроков и комиссионные агентам

Комитет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил лимит на аренду клубами футболистов и комиссионные агентам за трансферы игроков, сообщает официальный сайт организации.

Комитет ФИФА предлагает ввести ограничения, чтобы с сезона-2020/21 клубы могли отдавать и брать в аренду максимум восьмерых футболистов. С сезона-2022/23 это ограничение хотят снизить до шести игроков.

Также комитет рекомендует ввести лимит на комиссионные агентам: заработки посредников не должны превышать 10% суммы трансфера и 3% размера заработной платы футболиста.

Нововведения, одобренные комитетом Международной федерации футбола, теперь будут рассмотрены на заседании Совета ФИФА, которое должно состояться в четверг, 24 октября.