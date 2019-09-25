Газзаев: «Енисей» старался играть организованно с «Зенитом» и забил логичный гол

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев подвёл итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).
«Мы старались играть организованно и забили логичный гол, учитывая ход матча. В первом тайме были невысокие скорости, соперники «вязли», и у нас было много предпосылок для быстрого перехода в атаку. Помимо гола были такие подходы, где можно было и увеличить счет. Естественно, в раздевалке соперники должны были получить задание, что надо добавить. Мы, в свою очередь, понимали, что у нас появятся шансы для контратак. Конечно, «Зенит» – мастеровитая команда. Жаль, что мы не прошли дальше, но сопернику надо пожелать успехов.
По травме Константина Гарбуза с врачом пока не беседовали. На последней минуте первого тайма он выпрыгнул, и колено повело. В общем-то мы были готовы к замене. Надеюсь, ничего страшного», — приводит слова Газзаева официальный сайт «Енисея».
- 25 сентября 2019
-
19:53
-
19:52
-
19:47
-
19:38
-
19:26
-
19:19
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:44
-
18:33
-
18:30
-
18:23
-
18:09
-
18:02
-
17:59
-
17:53
-
17:42
-
17:38
-
17:37
-
17:22
-
17:14
-
17:07
-
16:55
-
16:52
-
16:20
-
16:14
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:30
-
15:26