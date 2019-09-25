Газзаев: «Енисей» старался играть организованно с «Зенитом» и забил логичный гол

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев подвёл итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).



«Мы старались играть организованно и забили логичный гол, учитывая ход матча. В первом тайме были невысокие скорости, соперники «вязли», и у нас было много предпосылок для быстрого перехода в атаку. Помимо гола были такие подходы, где можно было и увеличить счет. Естественно, в раздевалке соперники должны были получить задание, что надо добавить. Мы, в свою очередь, понимали, что у нас появятся шансы для контратак. Конечно, «Зенит» – мастеровитая команда. Жаль, что мы не прошли дальше, но сопернику надо пожелать успехов.



По травме Константина Гарбуза с врачом пока не беседовали. На последней минуте первого тайма он выпрыгнул, и колено повело. В общем-то мы были готовы к замене. Надеюсь, ничего страшного», — приводит слова Газзаева официальный сайт «Енисея».

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