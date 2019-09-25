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ЦСКА обыграл «Аланию» в Кубке России благодаря дублю Нисимуры и голу Ахметова

ЦСКА обыграл «Аланию» в Кубке России благодаря дублю Нисимуры и голу Ахметова
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/16 финала Кубка России «Алания» принимала московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Уже на 2-й минуте полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов реализовал пенальти, назначенный главным арбитром встречи Игорем Паниным. На 19-й минуте хавбек «Алании» Батраз Хадарцев сравнял счёт. Через 15 минут нападающий Такума Нисимура вновь вывел ЦСКА вперёд в счёте. На 72-й минуте Нисимура оформил дубль и упрочил преимущество московской команды.

Таким образом, ЦСКА вышел в следующую стадию Кубка России, а «Алания» завершила выступление в турнире.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».

Кубок России. 1/16 финала
25 сентября 2019, среда. 18:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Ахметов – 2' (пен)   1:1 Хадарцев – 19' (пен)   1:2 Нисимура – 34'   1:3 Нисимура – 72'
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