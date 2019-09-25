ЦСКА обыграл «Аланию» в Кубке России благодаря дублю Нисимуры и голу Ахметова

В матче 1/16 финала Кубка России «Алания» принимала московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Уже на 2-й минуте полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов реализовал пенальти, назначенный главным арбитром встречи Игорем Паниным. На 19-й минуте хавбек «Алании» Батраз Хадарцев сравнял счёт. Через 15 минут нападающий Такума Нисимура вновь вывел ЦСКА вперёд в счёте. На 72-й минуте Нисимура оформил дубль и упрочил преимущество московской команды.
Таким образом, ЦСКА вышел в следующую стадию Кубка России, а «Алания» завершила выступление в турнире.
С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».
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