ЦСКА обыграл «Аланию» в Кубке России благодаря дублю Нисимуры и голу Ахметова

В матче 1/16 финала Кубка России «Алания» принимала московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



Уже на 2-й минуте полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов реализовал пенальти, назначенный главным арбитром встречи Игорем Паниным. На 19-й минуте хавбек «Алании» Батраз Хадарцев сравнял счёт. Через 15 минут нападающий Такума Нисимура вновь вывел ЦСКА вперёд в счёте. На 72-й минуте Нисимура оформил дубль и упрочил преимущество московской команды.



Таким образом, ЦСКА вышел в следующую стадию Кубка России, а «Алания» завершила выступление в турнире.



С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».