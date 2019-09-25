Тихонов: большой разницы в игре не вижу — что «Спартак», что команда второй лиги

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре красно-белых, которые в эти минуты встречаются в матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом». К 70-й минуте счёт в матче, который проходит в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ», равный — 1:1. В составе столичной команды голом отметился Эсекьель Понсе.

«Уходить ли Кононову в отставку в случае сегодняшнего поражения? Он сам должен принять решение. Но так, как играют эти футболисты… Я большой разницы не вижу — что многократный чемпион страны „Спартак“, что команда из второй лиги. Представляю, что было бы, если бы они поехали в Томск, где „Тамбов“ получил четыре мяча, или в гости к какой-то серьёзной команде первой лиги», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».