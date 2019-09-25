«Ростов» обыграл «Мордовию» в матче 1/16 финала Кубка России

«Ростов» вышел в 1/8 финала Кубка России. В матче 1/8 финала турнира жёлто-синие обыграли «Мордовию». Встреча состоялась на стадионе «Старт» в Саранске. Итоговый счёт матча — 2:0.

Первый мяч был забит на 52-й минуте — его автором стал полузащитник ростовчан Ивелин Попов, реализовавший пенальти. Через четыре минуты итоговый счёт в матче установил хавбек «Ростова» Александр Саплинов.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина вышли в следующую стадию Кубка России, а «Мордовия» завершила выступление в турнире.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».