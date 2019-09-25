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«Спартак» обыграл «КАМАЗ» в матче Кубка России, Понсе оформил дубль

«Спартак» обыграл «КАМАЗ» в матче Кубка России, Понсе оформил дубль
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/16 финала Кубка России «КАМАЗ» принимал московский «Спартак». Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 22-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Через 3 минуты главный арбитр встречи Евгений Турбин назначил пенальти в ворота московской команды, который успешно реализовал форвард «КАМАЗа» Давид Караев. Во втором тайме, на 76-й минуте, Понсе оформил дубль и вновь вывел «Спартак» вперёд в счёте.

Таким образом, «Спартак» вышел в следующую стадию Кубка России, а «КАМАЗ» завершил выступление на турнире.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».

Кубок России. 1/16 финала
25 сентября 2019, среда. 18:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Понсе – 22'   1:1 Караев – 25' (пен)   1:2 Понсе – 76'
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