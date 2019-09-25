«Спартак» обыграл «КАМАЗ» в матче Кубка России, Понсе оформил дубль

В матче 1/16 финала Кубка России «КАМАЗ» принимал московский «Спартак». Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 22-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Через 3 минуты главный арбитр встречи Евгений Турбин назначил пенальти в ворота московской команды, который успешно реализовал форвард «КАМАЗа» Давид Караев. Во втором тайме, на 76-й минуте, Понсе оформил дубль и вновь вывел «Спартак» вперёд в счёте.
Таким образом, «Спартак» вышел в следующую стадию Кубка России, а «КАМАЗ» завершил выступление на турнире.
С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».
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