В 1/8 финала Кубка России «Спартак» сыграет с «Ростовом»

Завершились матчи 1/8 финала Кубка России «Мордовия» — «Ростов» и «КАМАЗ» — «Спартак». Обе встречи завершились победами представителей Премьер-Лиги. «Ростов» в Саранске выиграл со счётом 2:0, а «Спартак» в Набережных Челнах — со счётом 2:1.

Таким образом, в следующем раунде турнира сыграют «Спартак» и «Ростов». Хозяин поля будет определён в результате жеребьёвки.

Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся 30 и 31 октября.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив». В финале турнира сезона-2018/19 «железнодорожники» обыграли екатеринбургский «Урал». Встреча завершилась со счётом 1:0.