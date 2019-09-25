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«Нижний Новгород» выбил «Краснодар» из Кубка России

«Нижний Новгород» выбил «Краснодар» из Кубка России
Футбол / Кубок России 0

«Нижний Новгород» вышел в 1/8 финала Кубка России. В матче 1/16 финала турнира команда Дмитрия Черышева обыграла «Краснодар». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Итоговый счёт матча — 1:0.

Автором единственного гола в игре стал полузащитник хозяев Александр Ставпец. На 78-й минуте хавбек «быков» Кайо Панталеан получил мяч от голкипера Станислава Крицюка, решил обыграть Ставпеца, но не смог это сделать. Александр перехватил мяч, прошёл пару метров, отделявших его от штрафной, и резким ударом попал точно в правый нижний угол.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».

Кубок России. 1/16 финала
25 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Ставпец – 78'
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