«Нижний Новгород» выбил «Краснодар» из Кубка России
«Нижний Новгород» вышел в 1/8 финала Кубка России. В матче 1/16 финала турнира команда Дмитрия Черышева обыграла «Краснодар». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Итоговый счёт матча — 1:0.
Автором единственного гола в игре стал полузащитник хозяев Александр Ставпец. На 78-й минуте хавбек «быков» Кайо Панталеан получил мяч от голкипера Станислава Крицюка, решил обыграть Ставпеца, но не смог это сделать. Александр перехватил мяч, прошёл пару метров, отделявших его от штрафной, и резким ударом попал точно в правый нижний угол.
С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».
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