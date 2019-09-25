Гендиректор «КАМАЗа»: «Спартак» был ничем не лучше нас, собирались их обыгрывать

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с московским «Спартаком» (1:2).

«Игра получилась замечательная. Приятно, что так играли, но мы собирались обыгрывать «Спартак», поэтому результат обидный, немного не по делу. «Спартак» был ничем не лучше нас, хотя и смотрелись мастеровито. Я смотрел, что всё успокоилась, близко дополнительное время. Отскочил ли «Спартак»? Отскочил или нет, но ничья не была бы удивительным результатом. В начале второго тайма у нас был классный момент, игра могла повернуться по-другому. Плюс момент, когда пяточками играли в их штрафной. А потом они забили второй мяч, не знаю, было там нарушение или нет, но они убежали в контратаку.

То, что не все довольны судьёй, – стандартная история, я ничего особенного не увидел. Не было ощущения, что «Спартак» нас превосходил – это самое ценное. Но мы играем так каждый матч, не только против «Спартака». Обычно владеем мячом побольше, но у нас сегодня не было Александра Гаглоева – это огромная потеря, у «Спартака» сопоставимых нет. Андре Шюррле не играет такую роль в «Спартаке», как у нас Александр.

С болельщиками всё было супер, болельщики гостей вели себя очень достойно, не матерились, зажгли всего два файера после гола, да и то подержали и убрали. Что касается того, что «КАМАЗ» мог уволить Кононова, то не держали в голове. Нам это не очень интересно», — сказал Миннеханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.