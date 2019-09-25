«Шинник» обыграл «Сочи» в серии пенальти в матче 1/16 финала Кубка России

«Шинник» вышел в 1/8 финала Кубка России. В матче 1/16 финала турнира подопечные Александра Побегалова обыграли «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В основное и дополнительное время матча зрители голов не увидели. Серию пенальти лучше исполнили хозяева.

У хозяев 11-метровый удар не реализовал Илья Визнович. В составе гостей пенальти не забили Душан Лагатор и Дмитрий Полоз.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив». В финале турнира сезона-2018/19 «железнодорожники» обыграли екатеринбургский «Урал». Итоговый счёт матча — 1:0.

