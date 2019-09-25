«Крылья Советов» проиграли «Торпедо» и вылетели из Кубка России
В матче 1/16 финала Кубка России «Торпедо» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Торпедо имени Э.А. Стрельцова» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 37-й минуте счёт открыл защитник «Торпедо» Максим Шоркин. В компенсированное время первого тайма нападающий Иван Сергеев упрочил преимущество московской команды в счёте. Таким образом, «Торпедо» вышло в следующую стадию Кубка России, а «Крылья Советов» завершили выступление на турнире.
В других матчах 1/16 финала Кубка России «Урал» на выезде обыграл «Черноморец» со счётом 2:0, а тульский «Арсенал» переиграл воронежский «Факел» (2:1). Напомним, действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».
Кубок России. 1/16 финала
25 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
Торпедо Москва
Москва
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Шоркин – 37' 2:0 Сергеев – 45+1'
Кубок России. 1/16 финала
25 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Погребняк – 52' 0:2 Погребняк – 90+1'
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