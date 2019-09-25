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«Крылья Советов» проиграли «Торпедо» и вылетели из Кубка России

«Крылья Советов» проиграли «Торпедо» и вылетели из Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/16 финала Кубка России «Торпедо» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Торпедо имени Э.А. Стрельцова» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 37-й минуте счёт открыл защитник «Торпедо» Максим Шоркин. В компенсированное время первого тайма нападающий Иван Сергеев упрочил преимущество московской команды в счёте. Таким образом, «Торпедо» вышло в следующую стадию Кубка России, а «Крылья Советов» завершили выступление на турнире.

В других матчах 1/16 финала Кубка России «Урал» на выезде обыграл «Черноморец» со счётом 2:0, а тульский «Арсенал» переиграл воронежский «Факел» (2:1). Напомним, действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».

Кубок России. 1/16 финала
25 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
Торпедо Москва
Москва
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Шоркин – 37'   2:0 Сергеев – 45+1'
Кубок России. 1/16 финала
25 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Погребняк – 52'   0:2 Погребняк – 90+1'
Кубок России. 1/16 финала
25 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 2
Арсенал
Тула
0:1 Альварес – 22'   1:1 Мастерной – 42'   1:2 Беляев – 90+1'
Удаления: Косянчук – 85' / нет
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