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«Оренбург» обыграл «Чертаново» и вышел в 1/8 финала Кубка России

«Оренбург» обыграл «Чертаново» и вышел в 1/8 финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0

«Оренбург» вышел в 1/8 финала Кубка России. В матче 1/16 финала турнира подопечные Владимира Федотова обыграли «Чертаново». Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Итоговый счёт матча — 2:0.

В основное время встречи зрители голов не увидели. Открыть счёт гостям удалось на 106-й минуте. Автором гола стал ганский форвард «Оренбурга» Джоэль Фамейе. На 117-й минуте точку во встрече поставил полузащитник гостей Артём Кулишев. Большую часть матча хозяева действовали в меньшинстве. На 37-й минуте за повторное предупреждение с поля был удалён защитник «Чертаново» Егор Кондаков.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

Кубок России. 1/16 финала
25 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Чертаново
Москва
Окончен
0 : 2
ДВ
Оренбург
Оренбург
0:1 Фамейе – 105'   0:2 Кулишев – 117'
Удаления: Кондаков – 37' / нет
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