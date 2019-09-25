«Оренбург» обыграл «Чертаново» и вышел в 1/8 финала Кубка России
«Оренбург» вышел в 1/8 финала Кубка России. В матче 1/16 финала турнира подопечные Владимира Федотова обыграли «Чертаново». Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Итоговый счёт матча — 2:0.
В основное время встречи зрители голов не увидели. Открыть счёт гостям удалось на 106-й минуте. Автором гола стал ганский форвард «Оренбурга» Джоэль Фамейе. На 117-й минуте точку во встрече поставил полузащитник гостей Артём Кулишев. Большую часть матча хозяева действовали в меньшинстве. На 37-й минуте за повторное предупреждение с поля был удалён защитник «Чертаново» Егор Кондаков.
С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.
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