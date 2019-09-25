Мостовой — об игре с «КАМАЗом»: еле-еле «Спартак» проскочил дальше

Экс-футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).



«Матч меня не впечатлил, было тревожно в плане счёта. Если бы не забили, могло бы произойти очередное фиаско. Еле-еле «Спартак» проскочил дальше, нельзя сказать, что это отскок, так как у «КАМАЗа» моментов было не так много. Хвалить команду Кононова, конечно, не за что. Если бы «Спартак» выиграл — 3:0, то да. А так, победа с натяжкой.



Что касается баннера, который был адресован Кононову, то болельщикам «Спартака» с осторожностью надо что-либо говорить. Фанаты «Спартака» — одна из больших армий в нашей стране, многое делают для команды. Они вправе иметь свою точку зрения, всё высказывать. Другое дело, что переходить границы не имеет смысла. Мы многого не знаем со стороны, поэтому трудно говорить на эту тему. Не было такого, чтобы тренер захотел уйти и ушёл бы после такого. Хотя ситуации с баннерами возникают не в первый раз.



Попрёт ли у «Спартака»? Футболистов купили, построение команды идёт. Скорее всего, такое и будет шараханье. Они вылетели из Лиги Европы, в чемпионате идут в середине. Чтобы попёрло, надо десять матчей выиграть. Можно, в принципе, десять матчей без поражений, если иметь состав, как у «Зенита», а у «Спартака» он сейчас хуже. У команды Семака два состава, ещё один за «Сочи» играет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

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