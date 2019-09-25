Савичев: «Торпедо» сдало на отлично экзамен с командой Премьер-Лиги

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (2:0).
«Всех — с победой! Важная игра в плане дальнейшей стратегии нашего клуба. Настраивались на неё, хочу похвалить парней. Сегодня был экзамен с командой Премьер-Лиги, сдали его на отлично.
Какая стратегия? Победа в каждом матче, а там сами додумывайте.
Главное сейчас — восстановиться и сохранить тот эмоциональный фон, который у нас присутствует. Будем готовиться к следующей игре.
По горячим следам скажу, что игра соответствовала футболу, в который играют в Премьер-Лиге. Но ещё раз говорю, это первый экзамен. Скорее всего, мы выйдем на «Локомотив» и дальше продолжим сдавать эти экзамены с командами РПЛ», — передаёт слова Савичева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 25 сентября 2019
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