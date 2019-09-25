Фанатов «Факела» пожарные облили ледяной водой при температуре +6 на улице

Во время матча 1/16 финала Кубка России между «Факелом» и «Арсеналом» случился неприятный эпизод для болельщиков воронежской команды.

Пожарные облили болельщиков ледяной водой. Температура воздуха при этом на стадионе была на отметке +6 градусов по Цельсию.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».