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Фанатов «Факела» пожарные облили ледяной водой при температуре +6 на улице

Фанатов «Факела» пожарные облили ледяной водой при температуре +6 на улице
Футбол / Кубок России 0

Во время матча 1/16 финала Кубка России между «Факелом» и «Арсеналом» случился неприятный эпизод для болельщиков воронежской команды.

Пожарные облили болельщиков ледяной водой. Температура воздуха при этом на стадионе была на отметке +6 градусов по Цельсию.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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