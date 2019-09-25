Фанатов «Факела» пожарные облили ледяной водой при температуре +6 на улице
Во время матча 1/16 финала Кубка России между «Факелом» и «Арсеналом» случился неприятный эпизод для болельщиков воронежской команды.
Пожарные облили болельщиков ледяной водой. Температура воздуха при этом на стадионе была на отметке +6 градусов по Цельсию.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 25 сентября 2019
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