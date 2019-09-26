Аджоев: не будем недооценивать победу. Видим, какие проблемы были у клубов РПЛ

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от выхода команды в 1/8 финала Кубка России. В 1/16 финала «Арсенал» в гостях одержал победу над воронежским «Факелом» со счётом 2:1.



«Одержали рабочую победу и сумели пробиться в следующий раунд. Это сейчас самое главное и самое важное. Да, можно сказать, что сделали то, что и должны были. Но с другой стороны, мы видим, с какими серьёзными трудностями на данном этапе Кубка столкнулись многие ведущие наши клубы, а для некоторых из них эти проблемы и вовсе стали непреодолимыми. Команды из ФНЛ чрезвычайно серьёзно относятся к таким матчам, все бьются, цепляются, для футболистов это шанс показать себя. Поэтому не будем недооценивать данную победу «Арсенала».

Положение дел в чемпионате? Как и в прошлом году, высочайшая плотность в турнирной таблице. Один тур может всё кардинально изменить, но пока пройдена только треть первенства, многое ещё впереди. У нас сейчас идёт целая серия игр с очень серьёзными соперниками, с топ-клубами. Главное, что мы чувствуем и ощущаем поддержку наших болельщиков. И делаем всё, чтобы их не подвести.

Какое мнение по поводу того, что финал Лиги чемпионов-2021 пройдёт в Санкт-Петербурге? Это великолепно и, конечно, важно для всего нашего футбола и в целом для страны. Уверен, что всё будет организовано на высшем уровне. Тем более опыт в этом плане огромный и крайне позитивный. Чемпионат мира, блестяще проведённый в прошлом году, показал, насколько гостеприимной и комфортной для болельщиков всего мира является Россия. Нет сомнений, что и финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге станет таким же праздником", — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.