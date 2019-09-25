Деменко: «Краснодар» где-то завысил самооценку, проблема не в Мусаеве

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с «Нижним Новгородом» (0:1).
«После паузы на сборные было что-то нарушено в системе игры «Краснодара». Может быть, игроки успокоились в какой-то степени. Лига чемпионов, потом Лига Европы, теперь Кубок России. Трудно объяснить, в какой момент произошёл спад. Команда не показывает результат — это проблема, о ней говорил Галицкий. Он доверяет тренеру. Видимо, ребята где-то завысили самооценку. Понятно, что некоторых игроков в Нижнем Новгороде не было, но это всё отговорки. Если футболисты не оправдывают себя, надо расставаться. У такой ситуации есть одно решение — выиграть два-три матча, тогда состояние команды и тренера нормализуется. Иначе они могут попасть в глубокую яму.
Не сказал бы, что неудачи «Краснодара» связаны с отсутствием Газинского и Классона. Мы видели матч с «Порту», об этом не говорилось. Проблема здесь не в Мусаеве. Он на протяжении сезона делает результат, команда борется за попадание в Лигу чемпионов, идёт в тройке в чемпионате. Такое бывает в футболе. Здесь должны разговаривать между собой тренер и команда, какой-то момент в работе был упущен», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
- 25 сентября 2019
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:41
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:48
-
21:41
-
21:37
-
21:33
-
21:29
-
21:22
-
21:21
-
21:13
-
21:03
-
21:00
-
20:59
-
20:54
-
20:51
-
20:51
-
20:39
-
20:36
-
20:31
-
20:23
-
20:22
-
20:21