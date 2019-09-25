Деменко: «Краснодар» где-то завысил самооценку, проблема не в Мусаеве

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с «Нижним Новгородом» (0:1).

«После паузы на сборные было что-то нарушено в системе игры «Краснодара». Может быть, игроки успокоились в какой-то степени. Лига чемпионов, потом Лига Европы, теперь Кубок России. Трудно объяснить, в какой момент произошёл спад. Команда не показывает результат — это проблема, о ней говорил Галицкий. Он доверяет тренеру. Видимо, ребята где-то завысили самооценку. Понятно, что некоторых игроков в Нижнем Новгороде не было, но это всё отговорки. Если футболисты не оправдывают себя, надо расставаться. У такой ситуации есть одно решение — выиграть два-три матча, тогда состояние команды и тренера нормализуется. Иначе они могут попасть в глубокую яму.

Не сказал бы, что неудачи «Краснодара» связаны с отсутствием Газинского и Классона. Мы видели матч с «Порту», об этом не говорилось. Проблема здесь не в Мусаеве. Он на протяжении сезона делает результат, команда борется за попадание в Лигу чемпионов, идёт в тройке в чемпионате. Такое бывает в футболе. Здесь должны разговаривать между собой тренер и команда, какой-то момент в работе был упущен», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.