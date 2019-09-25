Айртон: без побед было тяжело психологически

Защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).

«Сегодня было холодно, хотя я застал в Москве и более морозные матчи. Можно утепляться, но именно на матчи надеваем только официально утверждённую одежду. Но вообще, переходя в «Спартак», я прекрасно понимал, куда еду. Понимаю, что будет ещё холоднее.

Можно ли сказать, что игроки сегодня бились за Кононова? Критиковать будут всегда, если нет результата. Не только тренера, но и всех нас. Нам было важно победить, чтобы придать спокойствия. В период без побед было тяжело психологически. Понятно, что мы очень нацелены на победы, и когда их нет, то грустим. Спасибо фанатам «Спартака», которые приехали в Набережные Челны, несмотря на четыре поражения подряд. Болельщики придали нам сил и уверенности в себе", — сказал Айртон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.