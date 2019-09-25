Талалаев: не могу упрекнуть игроков «Химок» в отсутствии самоотдачи

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев подвёл итоги матча 1/16 финала Кубка России с казанским «Рубином» (3:0).
«У нас есть определённые требования к футболистам. Упрекнуть ребят в отсутствии самоотдачи я не могу. В первом тайме мы семь раз отбирали мяч на чужой половине поля и ни разу не довели атаку до удара. В этом и заключались основные претензии к игрокам. От них требовалось доводить атакующие действия до логического завершения.
Я доволен действиями обороны, мы закрыли начало атаки «Рубина», не дали им ничего создать. У «Рубина» мощная средняя линия: Коновалов, Зуев, Башкиров. Зная, что у них есть такие ребята, как Ташаев и Зуев, было очень важно лишить их мяча. Нам это удалось.
Во втором тайме появилась нацеленность на ворота соперника. Было обилие моментов, были голы. Я остался доволен игрой своей команды. Тренерский штаб остался очень доволен. Мы провели два разных тайма. Как настраивал команду в перерыве, я рассказывать не буду», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
- 25 сентября 2019
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