Федотов: «Чертаново» интересно смотрелось, временами нам было сложно

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России с «Чертаново» (2:0).
«Настоящий кубковый матч. Хочу отметить, что «Чертаново» интересно смотрелось, пытались комбинировать. Временами нам было сложно, потому что отдали много сил в матче с «Локомотивом».
«Чертаново» сначала нервничал, допустили парочку грубых фолов и остались вдесятером, функционально играли до конца, даже в меньшинстве создавали нам проблемы. Мы смогли взломать оборону соперника за счёт нестандартных действий.
К «Чертаново» готовились очень тщательно, как и к любому другому сопернику, видели потенциал команды, где-то им не хватило исполнительского мастерства и хладнокровия.
Ротация? Некоторые наши лидеры получили повреждения. Мишкич почувствовал недомогание, Алвешу в прошлом матче едва не сломали ногу, у него гематома. У Скофляка та же проблема. К этому матчу испытывали нехватку наших игроков. Только начинаем сыгрываться, как люди вылетают. Что касается Деспотовича, он все 10 туров играл от звонка до звонка, поэтому ротация напрашивалась», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.
- 25 сентября 2019
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