Лебеденко — о жеребьёвке Кубка: нам неважно, «Локомотив», «Спартак» или «Реал»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (2:0).



«Если со стороны показалось, что мы легко обыграли «Крылья», то это большая похвала нашей команде. Мы стремимся играть в быстрый и современный футбол, а если «Крылья» выглядели как команда ФНЛ, это их проблема. У нас всё получилось, мы создали четыре-пять моментов, у «Крыльев» можно вспомнить пару полумоментов. Во втором тайме мы играли больше на удержание.



У нас каждый матч важный, идём от игры к игре. Задачи в Кубке? Если в каждой игре побеждать, то будет кубок. Мы стараемся. Официальной задачи куда-то выходить не было, есть задача выигрывать каждый матч. Шансы обыграть «Локомотив», если попадём на них? Кубковые игры — они такие. «Тоттенхэм» проигрывает другой лиге вообще, это ведь одна игра. Нам неважно, «Локомотив» это, «Спартак» или «Реал», — «Торпедо» будет настраиваться на победу. Будем настраиваться на «Локомотив», как на хорошую команду, не более того», — передаёт слова Лебеденко корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.

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