Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форвард «Торпедо» Сергеев: не загадывали, что пройдём «Крылья Советов»

Форвард «Торпедо» Сергеев: не загадывали, что пройдём «Крылья Советов»
Футбол / Кубок России 0

Нападающий московского «Торпедо» Иван Сергеев прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).

«Эмоции от победы положительные. Главное, выиграли. Голы — это уже второстепенная вещь. Сегодня вся команда показала хороший футбол, бились до конца. Очень хорошо настроились, разобрали соперника. Хорошо, что выиграли.

Не загадывали, что пройдем «Крылья Советов». Готовились в штатном режиме. Всё как в обычном сезоне — настраивались на победу. Мы не смотрим, как играет «Балтика» с «Локомотивом». Кто будет, тот и будет, а дальше посмотрим», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнований является московский «Локомотив».

Савичев: «Торпедо» сдало на отлично экзамен с командой Премьер-Лиги
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент