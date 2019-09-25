Форвард «Торпедо» Сергеев: не загадывали, что пройдём «Крылья Советов»

Нападающий московского «Торпедо» Иван Сергеев прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).
«Эмоции от победы положительные. Главное, выиграли. Голы — это уже второстепенная вещь. Сегодня вся команда показала хороший футбол, бились до конца. Очень хорошо настроились, разобрали соперника. Хорошо, что выиграли.
Не загадывали, что пройдем «Крылья Советов». Готовились в штатном режиме. Всё как в обычном сезоне — настраивались на победу. Мы не смотрим, как играет «Балтика» с «Локомотивом». Кто будет, тот и будет, а дальше посмотрим», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.
С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнований является московский «Локомотив».
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