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«Валенсия» упустила победу над «Хетафе», ведя в счёте в 2 мяча

«Валенсия» упустила победу над «Хетафе», ведя в счёте в 2 мяча
Футбол / Испания 0

«Валенсия» сыграла вничью в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья». Итоговый счёт матча — 3:3. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл всю встречу на скамейке запасных.

Счёт уже на первой минуте открыл форвард гостей Хайме Мата. Ещё до перерыва хозяева сначала отыгрались, затем вышли вперёд, а после и вовсе закрепили преимущество — дублем в составе «Валенсии» отметился Максимилиано Гомес, ещё один мяч на счету Ли Кан Ина.

На 66-й минуте хавбек гостей Давид Хасон сократил отставание в счёте до минимума. Ещё через три минуты нападающий Родригес Анхель забил третий мяч в ворота «Валенсии». Этот гол стал последним в матче.

Испания - Примера. 6-й тур
25 сентября 2019, среда. 21:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
3 : 3
Хетафе
Хетафе
0:1 Мата – 1'   1:1 Гомес – 30'   2:1 Гомес – 34'   3:1 Ин – 39'   3:2 Хасон – 66'   3:3 Анхель – 69'
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