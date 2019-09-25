«Валенсия» упустила победу над «Хетафе», ведя в счёте в 2 мяча
«Валенсия» сыграла вничью в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья». Итоговый счёт матча — 3:3. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл всю встречу на скамейке запасных.
Счёт уже на первой минуте открыл форвард гостей Хайме Мата. Ещё до перерыва хозяева сначала отыгрались, затем вышли вперёд, а после и вовсе закрепили преимущество — дублем в составе «Валенсии» отметился Максимилиано Гомес, ещё один мяч на счету Ли Кан Ина.
На 66-й минуте хавбек гостей Давид Хасон сократил отставание в счёте до минимума. Ещё через три минуты нападающий Родригес Анхель забил третий мяч в ворота «Валенсии». Этот гол стал последним в матче.
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