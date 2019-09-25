Российский вратарь Злобин отыграл на ноль первый матч за основу «Бенфики»

В матче 1-го тура Кубка португальской лиги лиссабонская «Бенфика» принимала «Виторию Гимарайнш». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.



Российский голкипер «Бенфики» Иван Злобин вышел в стартовом составе команды и оставил ворота лиссабонской команды в неприкосновенности. Напомним, этот матч стал первой для россиянина в составе основной команды «Бенфики».



Злобин перешёл в «Бенфику» из «Лейрии» три года назад. В академию «Лейрии» российский голкипер попал из московского ЦСКА в 2015 году. В сезоне-2018/19 Злобин был основным вратарем «Бенфики-Б», играющей во втором дивизионе, а в начале 2019 года был переведен в основную команду. За дубль лиссабонцев российский голкипер провёл 65 матчей и пропустил 86 мячей.

Российский вратарь Злобин дебютирует в первой команде «Бенфики»