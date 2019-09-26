Определились все пары 1/8 финала Кубка России

Завершились все матчи 1/16 финала Кубка России. По их итогам стали известны все пары следующего раунда турнира.

«Балтика» — «Торпедо»

«Оренбург» — «Химки»

«Нижний Новгород» — «Шинник»

«Арсенал» — «Урал»

ЦСКА — «Уфа»

«Спартак» — «Ростов»

«Зенит» — «Томь»

«Ахмат» — «Луч»

Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 30 и 31 октября. Хозяева полей будут определены жеребьёвкой.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив». В финале турнира сезона-2018/19 «железнодорожники» обыграли «Урал». Итоговый счёт матча — 1:0. Автором единственного гола во встрече стал Дмитрий Баринов.