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«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» вышли в 1/8 финала Кубка лиги, «Вест Хэм» выбыл

«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» вышли в 1/8 финала Кубка лиги, «Вест Хэм» выбыл
Футбол / Англия 0

Завершились восемь матчей 1/16 финала Кубка английской Лиги. Вот результаты этих встреч.

«Ливерпуль» в гостях со счётом 2:0 обыграл «Милтон-Кинс Донс». Победу красным принесли результативные удары Джеймса Милнера и Ки-Яна Хувера.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
25 сентября 2019, среда. 21:45 МСК
Милтон-Кинс Донс
Милтон-Кинс
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Милнер – 41'   0:2 Хувер – 69'

«Челси» на своём поле со счётом 5:1 разгромил «Гримсби Таун». У синих забивали Росс Баркли, Миши Батшуайи, оформивший дубль, Педро Родригес, Курт Зума, Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
25 сентября 2019, среда. 21:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
7 : 1
Гримсби Таун
Клиторпс
1:0 Баркли – 4'   2:0 Батшуайи – 7'   2:1 Грин – 19'   3:1 Родригес – 43' (пен)   4:1 Зума – 56'   5:1 Джеймс – 82'   6:1 Батшуайи – 86'   7:1 Хадсон-Одои – 89'

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть в основное время «Рочдейл» — 1:1. Выход в следующий раунд «красные дьяволы» обеспечили себе в серии пенальти.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
25 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
5 : 3
Рочдейл
Рочдейл
1:0 Гринвуд – 68'   1:1 Matheson – 76'

«Оксфорд Юнайтед» дома оказался сильнее «Вест Хэм Юнайтед». Итоговый счёт встречи — 4:0.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
25 сентября 2019, среда. 21:45 МСК
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Окончен
4 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Мур – 55'   2:0 Тейлор – 71'   3:0 Фосу – 84'   4:0 Баптист – 90+2'

«Сандерленд» в гостях нанёс поражение «Шеффилд Юнайтед». Счёт матча — 1:0.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
25 сентября 2019, среда. 21:45 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 1
Сандерленд
Сандерленд
0:1 Пауэр – 9'

«Астон Вилла» на выезде оказалась сильнее «Брайтон энд Хоув Альбион». Счёт встречи — 3:1.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
25 сентября 2019, среда. 21:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 3
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Хота – 22'   0:2 Хурихейн – 33'   1:2 Робертс – 61'   1:3 Грилиш – 77'

«Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с «Редингом». Счёт матча — 1:1. В серии пенальти победу одержал «Вулверхэмптон».

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
25 сентября 2019, среда. 21:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 1
4 : 2
Рединг
Рединг
1:0 Жордау – 27'   1:1 Бое – 90+9'

«Бёртон Альбион» на своём поле выиграл у «Борнмута» со счётом 2:0.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
25 сентября 2019, среда. 21:45 МСК
Бёртон Альбион
Бёртон-апон-Трент
Окончен
2 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Шаркич – 14'   2:0 Бродхед – 72'
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