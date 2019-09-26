«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» вышли в 1/8 финала Кубка лиги, «Вест Хэм» выбыл

Завершились восемь матчей 1/16 финала Кубка английской Лиги. Вот результаты этих встреч.

«Ливерпуль» в гостях со счётом 2:0 обыграл «Милтон-Кинс Донс». Победу красным принесли результативные удары Джеймса Милнера и Ки-Яна Хувера.

«Челси» на своём поле со счётом 5:1 разгромил «Гримсби Таун». У синих забивали Росс Баркли, Миши Батшуайи, оформивший дубль, Педро Родригес, Курт Зума, Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои.

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть в основное время «Рочдейл» — 1:1. Выход в следующий раунд «красные дьяволы» обеспечили себе в серии пенальти.

«Оксфорд Юнайтед» дома оказался сильнее «Вест Хэм Юнайтед». Итоговый счёт встречи — 4:0.

«Сандерленд» в гостях нанёс поражение «Шеффилд Юнайтед». Счёт матча — 1:0.

«Астон Вилла» на выезде оказалась сильнее «Брайтон энд Хоув Альбион». Счёт встречи — 3:1.

«Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с «Редингом». Счёт матча — 1:1. В серии пенальти победу одержал «Вулверхэмптон».

«Бёртон Альбион» на своём поле выиграл у «Борнмута» со счётом 2:0.