«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» вышли в 1/8 финала Кубка лиги, «Вест Хэм» выбыл

Завершились восемь матчей 1/16 финала Кубка английской Лиги. Вот результаты этих встреч.
«Ливерпуль» в гостях со счётом 2:0 обыграл «Милтон-Кинс Донс». Победу красным принесли результативные удары Джеймса Милнера и Ки-Яна Хувера.
«Челси» на своём поле со счётом 5:1 разгромил «Гримсби Таун». У синих забивали Росс Баркли, Миши Батшуайи, оформивший дубль, Педро Родригес, Курт Зума, Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои.
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть в основное время «Рочдейл» — 1:1. Выход в следующий раунд «красные дьяволы» обеспечили себе в серии пенальти.
«Оксфорд Юнайтед» дома оказался сильнее «Вест Хэм Юнайтед». Итоговый счёт встречи — 4:0.
«Сандерленд» в гостях нанёс поражение «Шеффилд Юнайтед». Счёт матча — 1:0.
«Астон Вилла» на выезде оказалась сильнее «Брайтон энд Хоув Альбион». Счёт встречи — 3:1.
«Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с «Редингом». Счёт матча — 1:1. В серии пенальти победу одержал «Вулверхэмптон».
«Бёртон Альбион» на своём поле выиграл у «Борнмута» со счётом 2:0.
- 26 сентября 2019
-
00:10
-
00:09
-
00:07
- 25 сентября 2019
-
23:59
-
23:56
-
23:51
-
23:10
-
23:05
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:41
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:48
-
21:41
-
21:37
-
21:33
-
21:29
-
21:22
-
21:21
-
21:13
-
21:03
-
21:00
-
20:59
-
20:54