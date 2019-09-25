«Реал» обыграл «Осасуну» и возглавил таблицу Примеры
В матче 6-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Осасуну». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 36-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, забив гол в ворота «Осасуны» с передачи немецкого полузащитника Тони Крооса. Во втором тайме, на 72-й минуте, форвард Родриго упрочил преимущество мадридского клуба. Таким образом, «Реал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до шести матчей.
Мадридский «Реал» набрал 14 очков и возглавил турнирную таблицу испанской Примеры. «Осасуна» (7) — на 12-м месте. Также в тройку лидеров соревнований входят мадридский «Атлетико» (13) и «Атлетик» из Бильбао (12 очков).
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