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«Реал» обыграл «Осасуну» и возглавил таблицу Примеры

«Реал» обыграл «Осасуну» и возглавил таблицу Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 6-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Осасуну». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 36-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, забив гол в ворота «Осасуны» с передачи немецкого полузащитника Тони Крооса. Во втором тайме, на 72-й минуте, форвард Родриго упрочил преимущество мадридского клуба. Таким образом, «Реал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до шести матчей.

Мадридский «Реал» набрал 14 очков и возглавил турнирную таблицу испанской Примеры. «Осасуна» (7) — на 12-м месте. Также в тройку лидеров соревнований входят мадридский «Атлетико» (13) и «Атлетик» из Бильбао (12 очков).

Испания - Примера. 6-й тур
25 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Винисиус Жуниор – 36'   2:0 Родриго – 72'
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