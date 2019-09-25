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«ПСЖ» проиграл «Реймсу» в домашнем матче чемпионата Франции

«ПСЖ» проиграл «Реймсу» в домашнем матче чемпионата Франции
Футбол / Франция 0

В матче 7-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» проиграл «Реймсу» со счётом 0:2. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Первый гол был забит на 29-й минуте. Его автором стал гамбийский полузащитник гостей Ассан Камара. Результативную передачу в актив записал зимбабвиец Маршал Манетси. Точку в матче уже в компенсированное арбитром время поставил форвард «Реймса» Булайе Диа.

«Пари Сен-Жермен» сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 15 очков. Столько же набрал «Анже». Однако команда Томаса Тухеля находится выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. У «Реймса» 11 очков, и команда поднялась на 8-е место. В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет с «Бордо» (28 сентября). «Реймс» в этот же день дома примет «Дижон».

Франция - Лига 1. 7-й тур
25 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
0 : 2
Реймс
Реймс
0:1 Камара – 29'   0:2 Диа – 90+4'
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