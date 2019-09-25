«ПСЖ» проиграл «Реймсу» в домашнем матче чемпионата Франции

В матче 7-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» проиграл «Реймсу» со счётом 0:2. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Первый гол был забит на 29-й минуте. Его автором стал гамбийский полузащитник гостей Ассан Камара. Результативную передачу в актив записал зимбабвиец Маршал Манетси. Точку в матче уже в компенсированное арбитром время поставил форвард «Реймса» Булайе Диа.
«Пари Сен-Жермен» сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 15 очков. Столько же набрал «Анже». Однако команда Томаса Тухеля находится выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. У «Реймса» 11 очков, и команда поднялась на 8-е место. В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет с «Бордо» (28 сентября). «Реймс» в этот же день дома примет «Дижон».
- 26 сентября 2019
-
00:10
-
00:09
-
00:07
- 25 сентября 2019
-
23:59
-
23:56
-
23:51
-
23:10
-
23:05
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:41
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:48
-
21:41
-
21:37
-
21:33
-
21:29
-
21:22
-
21:21
-
21:13
-
21:03
-
21:00
-
20:59
-
20:54