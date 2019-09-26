«Балтика» выбила «Локомотив» из Кубка России

«Балтика» обыграла «Локомотив» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Калининграде на одноимённом стадионе. Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В дополнительное время зрители голов не увидели. Серию пенальти лучше исполнили игроки игроки «Балтики».
Счёт в матче был открыт на 32-й минуте. Гостей вперёд вывел гол португальского форварда Антонио Эдера. Хозяева сравняли счёт на 75-й минуте. Результативным ударом отметился полузащитник Ян Казаев. Голевая передача в активе Ильнура Альшина.
С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. «Локомотив» является действующим триумфатором соревнования. В финале турнира сезона-2018/19 «железнодорожники» обыграли «Урал» со счётом 1:0.
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